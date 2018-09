Nicaraguas Regierung verbannt UN-Arbeitsgruppe

Quelle: Reuters Nicaraguas Regierung verbannt UN-Arbeitsgruppe (Symbolbild)

Die Regierung Nicaraguas hat eine Arbeitsgruppe des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (UNHCHR) des Landes verwiesen. Der Besuch der Gruppe sei beendet, hieß es am Freitag in einem Brief des Außenministers Nicaraguas, Denis Moncada, an die Vertreterin des UNHCHR in Zentralamerika, Marlene Alejos. Die UN-Gruppe hatte zuvor in einem Bericht der Regierung des zentralamerikanischen Landes Repressalien gegen Demonstranten vorgeworfen.