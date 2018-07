74 Würstchen in zehn Minuten: Hotdog-Wettesser bricht eigenen Rekord

Beim Hotdog-Wettessen im New Yorker Vergnügungspark Coney Island hat der Champion Joey Chestnut den eigenen Rekord gebrochen. Der 34-jährige Kalifornier aß am Mittwoch 74 Würstchenbrote in zehn Minuten und verbesserte seinen Vorjahresrekord um zwei Hotdogs.