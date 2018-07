Zwei Menschen wegen Vergiftung mit unbekannter Substanz in Krankenhaus in Salisbury eingeliefert

Zwei Menschen sind wegen mutmaßlicher Vergiftung mit einer unbekannten Substanz in ein Krankenhaus in der britischen Stadt Salisbury eingeliefert worden. Das teilte die Polizei der Grafschaft Wiltshire am Mittwoch mit. Beide Menschen befinden sich in kritischem Zustand.