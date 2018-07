Italien verbietet Wett-Werbung - Proteste aus der Sportwelt

Quelle: www.globallookpress.com Italien verbietet Wett-Werbung - Proteste aus der Sportwelt (Symbolbild)

Italien untersagt als erstes europäisches Land Werbung für Wettanbieter. Die Spielsucht treibe Familien in den Ruin und belaste das Budget des staatlichen Gesundheitswesens, sagte der stellvertretende Regierungschef Luigi Di Maio am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Rom zur Begründung.