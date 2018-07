Generalbundesanwalt lässt erste IS-Heimkehrerin festnehmen

Quelle: www.globallookpress.com © Hendrik Schmidt Generalbundesanwalt lässt erste IS-Heimkehrerin festnehmen (Symbolbild)

Ermittlern ist es erstmals gelungen, gegen eine deutsche IS-Anhängerin nach ihrer Rückkehr in die Bundesrepublik einen Haftbefehl zu erwirken. Die 27 Jahre alte Jennifer W. sei am Freitag im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben festgenommen worden, teilte die Bundesanwaltschaft am Montag in Karlsruhe mit. Zudem sei ihre Wohnung im Landkreis Vechta in Niedersachsen durchsucht worden.