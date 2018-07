Selbstmordanschlag auf Lager mit Wahlurnen im Irak: 19 Sicherheitskräfte und Zivilisten verletzt

Quelle: Reuters Selbstmordanschlag auf Lager mit Wahlurnen im Irak: 19 Sicherheitskräfte und Zivilisten verletzt (Archivbild)

Ein Selbstmordattentäter hat sich in der nordirakischen Stadt Kirkuk am Eingang eines Lagers mit Wahlurnen der Parlamentswahl vom Mai in die Luft gesprengt. Bei der Explosion der Autobombe seien 19 Sicherheitskräfte und Zivilisten verletzt worden, teilte die irakische Polizei am Sonntag mit. Zunächst war unklar, wer für den Anschlag verantwortlich war. Im Umland von Kirkuk sind noch immer Zellen der Terrormiliz "Islamischer Staat" aktiv.