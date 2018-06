Der Hölle Rache kochte im Herzen: Inderin vergiftet Gäste, die ihre Kochkünste bemängelten – 5 Tote

Die 23-jährige Pradnya Survase aus der indischen Stadt Khalapur hat ihre Verwandten bei einem Festessen mit einem Schlangengift vergiftet. Fünf Personen – darunter drei Kinder – starben, etwa 88 weitere mussten nach dem Essen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Polizei zufolge wollte sie sich an ihrem Ehemann und dessen Eltern rächen, die sich öfters über ihr Kochtalent beschwert hatten.

Seit ihrer Heirat vor zwei Jahren soll die Frau immer wieder beleidigt worden sein, dass sie nicht gut kochen könne. Daraufhin beschloss sie, die gesamte Großfamilie am Montag zu einem Festessen einzuladen und in deren Speisen Schlangengift beizumengen. Schon wenige Stunden später hatten die ersten Gäste mit Übelkeit und Bauchschmerzen zu kämpfen. Die 23-Jährige wurde am Freitag verhaftet.

