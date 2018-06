Hamburg: 88-Jähriger stürzt mit Auto aus Parkhaus in den Tod

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Ein 88-jähriger Autofahrer ist mit seinem Wagen aus einem Hamburger Parkhaus mehr als 15 Meter in die Tiefe gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Das Auto stürzte am Dienstagabend in die Tiefe und landete auf dem Fahrzeugdach, wie die Polizei mitteilte. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.