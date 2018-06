Zugunglück in Österreich - Zwei Schwerverletzte

Quelle: www.globallookpress.com Zugunglück in Österreich - Zwei Schwerverletzte (Symbolbild)

Bei einem Zugunglück sind in Österreich mindestens zwei Menschen schwer verletzt worden. Zudem erlitten 26 Menschen leichte Verletzungen, wie die Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf das Rote Kreuz berichtete. Der Nahverkehrszug mit etwa 80 Fahrgästen war um kurz nach 7 Uhr morgens in der Nähe der Ortschaft Völlerndorf in Niederösterreich entgleist.