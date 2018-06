Russische Militärs verteilen 7,5 Tonnen humanitäre Hilfe in Ghuta

Quelle: Sputnik Russische Militärs verteilen 7,5 Tonnen humanitäre Hilfe in Ghuta (Archivbild)

Das russische Zentrum für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien hat in der Ortschaft Kafr Batna in Ghuta humanitäre Hilfe geleistet. Unter Stadtbewohnern wurden 7,5 Tonnen Hilfsgüter und Nahrungsmittel verteilt. Das war bereits der zweite humanitäre Einsatz des russischen Militärs, nachdem die Ortschaft vor etwa drei Monaten von Terroristen befreit worden war.