Bonbons für Merkel: Trump wirft Kanzlerin Süßigkeiten zu und tönt "Sag nicht, ich gebe Dir nichts."

Der US-amerikanische Präsident Donald Trump ist für sein undiplomatisches Verhalten berüchtigt. Auch der jüngste G7-Gipfel in Kanada verlief nicht ohne Vorfälle. Nun werden weitere Einzelheiten bekannt. Im Interview mit dem US-Sender CBS hat ein Politologe erläutert, Trump soll während eines Gesprächs in der G7-Runde Bonbons in Richtung Merkels geworfen haben.