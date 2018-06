Trauriger Rekord: Fast 35.000 Flüchtlinge in 25 Jahren auf dem Weg nach Europa gestorben

Quelle: AFP (Symbolbild)

Am Weltflüchtlingstag hat die britische Zeitung Guardian eine Liste mit Namen der Flüchtlinge veröffentlicht, die ihre Flucht vorm Krieg und vor Entbehrungen in die EU nicht überlebt haben. In 25 Jahren der Aufzeichnungen ist ihre Zahl auf 34.361 Menschen gekommen.