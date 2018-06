Statistik: Im ersten Quartal deutlich weniger Asylbewerber in Deutschland

Quelle: www.globallookpress.com Statistik: Im ersten Quartal deutlich weniger Asylbewerber in Deutschland

Die Zahl der Asylbewerber in Deutschland ist im ersten Quartal 2018 deutlich zurückgegangen. Zwischen Januar und März beantragten 34.400 Menschen internationalen Schutz in der Bundesrepublik, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Das waren 25 Prozent weniger als im letzten Quartal des Vorjahres - europaweit aber noch immer die meisten.