Regierung und Demonstranten in Nicaragua vereinbaren Waffenruhe

Quelle: Reuters Regierung und Demonstranten in Nicaragua vereinbaren Waffenruhe (Symbolbild)

Nach wochenlangen Auseinandersetzungen haben Nicaraguas Regierung und Opposition zu einem Ende der Gewalt aufgerufen. Das gab am Freitag (Ortszeit) der Sprecher der Bischofskonferenz Nicaraguas bekannt. Die Konfliktparteien hatten am Freitag einen Friedensdialog wieder aufgenommen, in dem die katholische Kirche vermittelt.