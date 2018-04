Greenpeace Deutschland verlässt FSC-Siegel für nachhaltiges Holz

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace verlässt das FSC-Gütesiegel für nachhaltiges Holz. "Wir beenden unsere Mitgliedschaft", sagte Greenpeace-Waldexperte Christoph Thies in Hamburg. Das FSC-Logo sei zwar das einzige glaubwürdige Siegel für Waldwirtschaft, doch vor allem in einem Punkt gebe es Kritik: "Weltweit wollen wir erreichen, dass der Holzeinschlag in Urwäldern ganz aufhört. Das konnten wir mit dem FSC nicht erreichen", erklärte der Greenpeace-Experte.