Alijew im Amt bestätigt: Amtierender Präsident gewinnt erneut Präsidentenwahl in Aserbaidschan

Bei der Präsidentenwahl in der Südkaukasusrepublik Aserbaidschan ist Staatschef Ilham Alijew für eine weitere, die mittlerweile vierte Amtszeit bestätigt worden. Die Wahlleitung sprach ihm am Donnerstag rund 86 Prozent der Stimmen zu. Die Beteiligung wurde mit 74,3 Prozent der 5,3 Millionen Wahlberechtigten angegeben.

Alijew regiert die öl- und gasreiche Ex-Sowjetrepublik am Kaspischen Meer seit 2003. Seine Wiederwahl mit einem deutlichen Sieg war erwartet worden. Oppositionelle kündigten für Samstag Proteste in der Hauptstadt Baku an, die aber nicht genehmigt sind. Im Jahr 2016 hatte Alijew die Amtszeit des Präsidenten mithilfe einer Verfassungsänderung von fünf auf sieben Jahre erhöhen lassen. (dpa/rt deutsch)

