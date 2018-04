Nach Tipp des Russland-Sonderermittlers: Durchsuchung in Büro von Trump-Anwalt Michael Cohen

Quelle: Reuters Nach Tipp des Russland-Sonderermittlers: Durchsuchung in Büro von Trump-Anwalt Michael Cohen (Archivbild)

Ermittler der US-Justiz haben am Montag ein Büro von Donald Trumps Anwalt Michael Cohen in New York durchsucht. "Heute hat das Büro des US-Generalanwaltes für den südlichen Distrikt von New York eine Serie von Durchsuchungsbefehlen ausgeführt und privilegierte Konversationen meines Klienten Michael Cohen und dessen Klienten beschlagnahmt", teilte Cohens Anwalt Stephen Ryan mit. Darunter sollen einem Bericht der New York Times zufolge auch Mail-Wechsel zwischen Cohen und dem US-Präsidenten sein.