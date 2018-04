Zweiter Geburtstag: 53-jähriger Franzose überlebt nach 18 Stunden Herzstillstand

Im Süden Frankreichs hat ein 53-Jähriger seinen Bruder besuchen wollen, ist aber auf dem Halbweg in Ohnmacht gefallen und wurde von seinen Verwandten am Ufer des Flusses Orb mit einem Herzstillstand aufgefunden. Nach einem misslungenen Versuch, den Mann im Krankenhaus von Béziers mittels einer offenen Herzmassage wiederzubeleben, wurde er in eine Klinik in der Stadt Montpellier eingeliefert. Doch 18 Stunden später schlug sein Herz wie durch ein Wunder wieder.