Südkoreanische Ex-Präsidentin Park wegen Korruption schuldig befunden: 24 Jahre Haft

Quelle: www.globallookpress.com Südkoreanische Ex-Präsidentin Park wegen Korruption schuldig befunden: 24 Jahre Haft (Archivbild)

Ein Gericht in Seoul hat die frühere Präsidentin von Südkorea Park Geun Hye wegen Korruption, Machtmissbrauchs und anderer Vergehen zu 24 Jahren Haft verurteilt. Das erklärte der Vorsitzende Richter beim Bezirksgericht am Freitag, teilten lokale Medien mit. Der Richter verhängte gegen Park außerdem eine Geldstrafe in Höhe von 18 Milliarden Won (etwa 14 Millionen Euro). Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von 30 Jahren für die Politikerin gefordert.