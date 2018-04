Gouverneur des Gebiets Kemerowo tritt nach Brandkatastrophe im Einkaufszentrum zurück

Der Gouverneur des Gebiets Kemerowo Aman Tulejew hat nach der verheerenden Brandkatastrophe im Einkaufszentrum "Winterkirsche" sein Amt niedergelegt. Der 73-jährige Politiker reichte das entsprechende Gesuch dem russischen Staatschef Wladimir Putin ein. Zum Interimsgouverneur des Gebiets Kemerowo wurde somit der erste Stellvertreter von Aman Tulejew.

"Verehrte Landsleute! Wir alle leiden unter der schrecklichen Tragödie, die sich in Kemerowo am 25. März ereignet hat. Wir verloren 64 Menschen, die meisten von ihnen Kinder. Das waren unsere Kinder. Jeder von uns nahm sich dieses Schrecken, den ganzen Schmerz dieser Katastrophe sehr zu Herzen. Mit uns trauert ganz Russland und die ganze Welt", sagte Aman Tulejew in seiner Videobotschaft. Mit einer solchen Last könne er nicht mehr sein Amt bekleiden. Der Politiker dankte der Bevölkerung des Gebiets Kemerowo für den "langen gemeinsamen Weg", auf dem die Region es von einem Streikgebiet zu einer Stütze Russlands gebracht habe. (RIA Nowosti)

Mehr zum Thema - Nach der Tragödie von Kemerowo: Trauerversammlung am Moskauer Puschkin-Platz (Video)