Quelle: Reuters IOC-Chef Thomas Bach dankt Kim Jong-un für Kooperation bei Olympia in Südkorea

Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, hat während seines Besuchs in Pjöngjang dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-un für seinen Beitrag zur erfolgreichen Austragung der XXIII. Olympischen Winterspiele in Südkorea gedankt. Das IOC wolle dem Land bei der Entwicklung des Sports helfen und auch bei der Vorbereitung für die Olympischen Spiele 2020 und 2022 zusammenarbeiten, hieß es in den nordkoreanischen Medien am Samstag.