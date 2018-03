Grippewelle in Deutschland überschreitet Höhepunkt - bisher fast 1.000 registrierte Tote

Die Grippewelle in Deutschland ebbt langsam ab. In der zwölften Kalenderwoche (19. bis 25. März) registrierte das Robert Koch-Institut 25.216 bestätigte Influenzafälle. Das waren nur noch rund halb so viele wie zwei Wochen zuvor (54.151), teilte die Arbeitsgemeinschaft Influenza mit. Am stärksten betroffen ist noch der Osten Deutschlands, in allen anderen Regionen gingen die Ansteckungszahlen inzwischen zurück.