Nach erstem tödlichem Unfall: Arizona verbietet Uber Fahrten mit Roboterwagen

Quelle: Reuters © Aaron Josefczyk

Nach dem kürzlichen tödlichen Unfall mit einem selbstfahrenden Auto von Uber hat der US-Bundesstaat Arizona dem Fahrdienst-Vermittler weitere Fahrten mit seinen Roboterwagen bis auf weiteres untersagt. Der Gouverneur von Arizona, Doug Doucey, forderte in einem Brief an Uber eine strikte Einhaltung der Sicherheitsstandards, wie unter anderem das Wall Street Journal und der Finanzdienst Bloomberg am Dienstag berichteten.