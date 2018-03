Neue russische Waffen erhalten ihre Namen, Webseite des Verteidigungsministeriums unter DDoS-Attacke

© www.vote.mil.ru Massiver DDoS-Angriff auf Website des russischen Verteidigungsministeriums

Das russische Verteidigungsministerium hat die Ergebnisse der Online-Abstimmung über die Namen neuer russischer Waffen verkündet. Über die neuen Waffensysteme hatte Präsident Wladimir Putin in seiner Rede zur Lage der Nation am 1. März gesprochen. Das hochmoderne Kampflasersystem erhielt den Namen Pereswet (nach einem mythischen russischen Ritter). Der Atom-Marschflugkörper wird von nun an "Burewestnik" (Sturmvogel) genannt, das unbemannte Unterwasserfahrzeug erhielt den Namen "Poseidon".