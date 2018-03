Amnesty International: 500 Asylsuchende in zwei Lagern in Ungarn festgehalten

Quelle: Reuters Amnesty International: 500 Asylsuchende in zwei Camps in Ungarn festgehalten

Rund 500 Asylsuchende werden nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International in zwei ungarischen Lagern entlang der Grenze zu Serbien illegal festgehalten. Die Lager seien "beklagenswert minderwertig", hielt die Organisation am Montag fest. Die Menschen hätten weder adäquate Unterkünfte, noch würden sie medizinisch oder rechtlich richtig betreut. Die derzeit in Genf tagende UN-Menschenrechtskommission wollte sich diese Woche mit der Lage in Ungarn befassen.