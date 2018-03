Autoindustrie: Brexit bringt CO2-Ziele für 2021 in Gefahr

Quelle: www.globallookpress.com Autoindustrie: Brexit bringt CO2-Ziele für 2021 in Gefahr (Symbolbild)

Europas Autohersteller könnten nach Darstellung ihres Verbands Acea wegen des Brexits ihre Klimaziele für 2021 verfehlen. Würden die umweltfreundlichen Autos in Großbritannien nach dem EU-Austritt 2019 aus der bisher gemeinsam für alle 28 EU-Länder geführten Statistik herausgerechnet, hätte dies "erhebliche Auswirkungen", erklärte Acea am Montag in Brüssel.