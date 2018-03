Er hatte Microsoft gehackt und Manning angezeigt: Adrian Lamo tot in seiner Wohnung aufgefunden

Quelle: www.globallookpress.com Er hatte Microsoft gehackt und Manning angezeigt: Adrian Lamo tot in seiner Wohnung aufgefunden

Der Hacker Adrian Lamo, der in die Computernetzwerke der US-amerikanischen Tageszeitung New York Times und anderer großer Unternehmen eingedrungen war und die US-Whistleblowerin Chelsea Manning an das FBI gemeldet hatte, ist in seiner Wohnung im US-Bundesstaat Kansas tot aufgefunden worden.