Indonesien führt Haftstrafen für Kritik an Politikern ein

Quelle: Reuters Indonesien führt Haftstrafen für Kritik an Politikern ein (Symbolbild)

Am Donnerstag ist in Indonesien ein neues Gesetz in Kraft getreten, das jegliche Form von Kritikausübung gegenüber Amtspersonen kriminalisiert und somit alle Regierungskritiker strafrechtlich zur Verantwortung zieht. Das meldete die Zeitung "The Straits Times".