Nadel im Heuhaufen: Müllabfuhr-Mitarbeiter finden Wertsachen in Höhe von 100.000 US-Dollar

Quelle: AFP Nadel im Heuhaufen: Müllabfuhr-Mitarbeiter finden Wertsachen in Höhe von 100.00 US-Dollar (Symbolbild)

Glück im Unglück hatte eine US-Amerikanerin, die ihren Schmuck im Wert von 100.000 US-Dollar unabsichtlich in den Müll entsorgt hatte. Als sie den Verlust bemerkte, rief sie die Mitarbeiter einer Müllhalde in der Stadt Gainesville im Bundesstaat Georgia an und bat diese, ihre Wertsachen zu suchen. Einige Stunden später haben die Mitarbeiter die Fundstücke entdeckt und übergaben sie an die Besitzerin.