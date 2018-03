World Happiness Report: Finnland zum glücklichsten Land der Welt gewählt

World Happiness Report: Finnland zum glücklichsten Land der Welt gewählt

Laut einem UN-Bericht, der am 14. März veröffentlicht wurde, ist Finnland das glücklichste Land der Welt. Damit hat das Land seinen skandinavischen Nachbarn Norwegen auf Platz zwei verdrängt. Nicht nur Einheimische, sondern auch Einwanderer seien in Finnland am zufriedensten, heißt es in dem Bericht. Auf den Plätzen drei bis fünf liegen Dänemark, Island und die Schweiz.