"Politisches Werkzeug gegen Philippinen": Duterte gibt Rückzug aus Weltstrafgerichtshof bekannt

Quelle: Reuters © Ezra Acayan/File Photo Rodrigo Duterte

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat den Rückzug seines Landes vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag angekündigt. Als Grund gab Duterte in einer Erklärung am Mittwoch an, der supranationale Strafgerichtshof werde als "politisches Werkzeug gegen die Philippinen" benutzt. Hintergrund sind demnach die vorläufigen Ermittlungen, die die Chefanklägerin vor dem Gericht im Februar wegen Dutertes Feldzug gegen die Drogenkriminalität eingeleitet hatte.