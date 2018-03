Chef eines österreichischen Nachrichtendienstes vom Dienst suspendiert

Quelle: Reuters

In Österreich ist der Leiter des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) Peter Gridling vom Dienst suspendiert worden. Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) begründete den Schritt am Dienstag mit möglichen Dienstrechtsverletzungen, die das Ansehen des Amts gefährdet haben. Mehrere Mitarbeiter des Nachrichtendienstes stehen im Verdacht, sensible Daten trotz anderslautender Rechtslage nicht gelöscht zu haben.