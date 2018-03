Eisfront von Gletscher in argentinischem Nationalpark abgebrochen

Quelle: Reuters Eisfront von Gletscher in argentinischem Nationalpark abgebrochen

Die Front des Gletschers Perito Moreno in Patagonien ist in der Nacht zum Montag heruntergebrochen. Die Wassermassen des Flusses Brazo Rico, die aus dem See Lago Argentino strömen, hatten zuvor Tunnel in die Gletscherzunge des Perito Moreno gegraben.