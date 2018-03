Hamburger Polizei kommt künftig auf Jetskis zur Terrorabwehr

Quelle: Reuters Ein Polizist auf Jetski in Südengland im Vorfeld der Olympischen Spiele in London im Jahr 2012.

Für die einen ein Urlaubsspaß, in Hamburg ernsthafte Ausrüstung, um die innere Sicherheit zu verbessern: Im Rahmen eines millionenschweren Programms zur Terror-Abwehr hat der Innensenator der Hansestadt Polizisten künftig auch mit Jetskis ausgestattet. Die Wasserfahrzeuge seien für Spezialkräfte vorgesehen, um terroristische Angriffe an der Elbe oder Alster abzuwehren, hieß es am Donnerstag.