Erster kassenloser Markt in ganz Europa öffnet in Innsbruck

Quelle: www.globallookpress.com Erster kassenloser Markt in ganz Europa öffnet in Innsbruck (Archivbild)

Der Elektroriese Saturn hat am Donnerstag im österreichischen Innsbruck seine erste kassenlose Filiale eröffnet. Laut Angaben des Handelsforschungsinstituts EHI aus Köln ist es der erste Markt mit kassenlosem Bezahlen in ganz Europa. Das Unternehmen will damit den stationären Handel besser mit dem Geschäft im Netz verbinden.