Mutmaßlicher US-Drohnenangriff tötet Sohn von Pakistans Taliban-Chef

Quelle: Reuters Mutmaßlicher US-Drohnenangriff tötet Sohn von Pakistans Taliban-Chef (Symbolbild)

Ein mutmaßlicher US-Drohnenangriff hat in Ostafghanistan einen Sohn des pakistanischen Taliban-Chefs Mullah Fazlullah getötet. Abdullah alias Iman Diri sei am Mittwoch bei einem Angriff auf ein Trainingslager in der Provinz Kunar getötet worden, hieß es am Donnerstag aus Kreisen der Taliban und der pakistanischen Sicherheitskräfte. Demnach haben zwei von einer Drohne abgefeuerte Raketen insgesamt 21 Kämpfer getötet.