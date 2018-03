Polo mit Elefanten: Großes Turnier in Bangkok

Quelle: www.globallookpress.com Polo mit Elefanten: Großes Turnier in Bangkok (Archivbild)

Unter der Schirmherrschaft von Thailands König Maha Vajiralongkorn hat am Donnerstag in Bangkok das alljährliche große Elefantenpolo-Turnier begonnen. Bis Sonntag spielen zehn Mannschaften um den Königspokal. Das Turnier am Rande von Bangkoks großem Fluss Chao Phraya ist auch ein gesellschaftliches Ereignis: Ähnlich wie bei Poloturnieren und Pferderennen in Europa legen die Damen auch dort besonderen Wert auf die Kopfbedeckung. Die Einnahmen fließen in den Schutz und die Pflege von Elefanten.