Amazon gewöhnt Sprachassistentin Alexa unkontrolliertes Lachen ab

Amazon gewöhnt Sprachassistentin Alexa unkontrolliertes Lachen ab (Symbolbild)

Amazon will mit einem Programm-Update verhindern, dass seine Assistenz-Software Alexa Nutzer mit unerwartetem Lachen verstört. In den vergangenen Tagen haben sich in den USA Beschwerden gehäuft, dass die Assistentin in Amazons vernetzten Echo-Lautsprechern unkontrolliert in Lachen ausbreche. Das Problem sei, dass die Software unter Umständen fälschlicherweise den Sprachbefehl "Alexa, laugh" (auf Deutsch "Alexa, lache!") herausgehört habe, erklärte der Online-Händler am Mittwoch.