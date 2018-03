UN legt lange Liste mit Verstößen gegen Menschenrechte vor

Quelle: www.globallookpress.com UN legt lange Liste mit Verstößen gegen Menschenrechte vor (Symbolbild)

In mehr als 50 Ländern weltweit sind aus Sicht der UN die Menschenrechte bedroht oder werden auf brutale Weise missachtet. Verantwortlich für diese Entwicklung seien Politiker mit äußerst bedenklichen Zügen, sagte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Said Raad al-Hussein, in seinem Jahresbericht am Mittwoch in Genf.