Griechisches Gericht lehnt Auslieferung von mutmaßlichem Terroristen an die Türkei ab

Quelle: www.globallookpress.com Griechisches Gericht lehnt Auslieferung von mutmaßlichem Terroristen an die Türkei ab

Die griechische Justiz hat es abgelehnt, einen türkischen Bürger, der sich demnächst zusammen mit anderen in einem Terrorprozess in Athen verantworten muss, an die Türkei auszuliefern. Das Landgericht Athen begründete seinen Beschluss am Dienstag damit, dass die vorgelegten Beweise für eine Auslieferung des 48-Jährigen nicht ausreichten, wie das griechische Staatsradio und die staatliche Nachrichtenagentur ANA MPA berichteten.