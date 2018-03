Bitcoin-Wahnsinn: 600 Kryptogeld schürfende Computer in Island gestohlen

In Island, wo niedrige Preise für Strom vorherrschen und das kühle Klima die Server nicht überhitzen lässt, spitzt sich der Bitcoin-Wahnsinn zu. Vor kurzem sind in Island 600 Computer gestohlen worden, die zum Schürfen vom Kryptogeld eingesetzt werden können. Der Wert der leistungsstarken Computer wird auf zwei Millionen US-Dollar geschätzt.

Die Computer wurden aus verschiedenen Datenzentren in ganz Island gestohlen. Nach Angaben der Polizei sei es die größte Diebstahlserie in der Geschichte des Landes und sie könnte in Verbindung mit organisierter Kriminalität stehen. Die Überfälle fanden über den Zeitraum von Dezember bis Januar statt. Die Polizei entschied sich dafür, die Öffentlichkeit vorerst über die Vorfälle nicht zu informieren. Seither sollen elf Personen in Verbindung mit den Diebstählen festgenommen worden sein.

