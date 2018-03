Daten sammeln auf der Piste: Apple Watch erfasst jetzt auch Winterdisziplinen

Digital herunterbrettern: Apple Watch erfasst jetzt auch Winterdisziplinen (Symbolbild)

Alle Wintersport-Fans, die ihre sportliche Aktivität beim Herunterbrettern live verfolgen möchten, können ihre Abfahrten ab sofort in der Apple Watch analysieren. Am 28. Februar hat der Technik-Riese seine neuen Tracking-Funktionen bekannt gegeben. Das Gadget zeigt Skiern und Snowboardern alle wichtigen Statistiken zur zurückgelegten Strecke, zur Geschwindigkeit und zu den verbrannten Kalorien an, berichtet die offizielle Webseite des Herstellers.