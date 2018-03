600 Doping-Tests bei Paralympics - Alle Vancouver-Nachproben negativ

Quelle: AFP 600 Doping-Tests bei Paralympics - Alle Vancouver-Nachproben negativ (Symbolbild)

Bei den am Freitag beginnenden Winter-Paralympics in Pyeongchang wird es 600 Doping-Tests geben - und damit durchschnittlich mehr als einen pro teilnehmendem Athlet. Das gab das Internationale Paralympische Komitee (IPC) am Montag bekannt.