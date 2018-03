Österreichische Polizei stoppt Raser – mit 135 Stundenkilometern in Tempo-50-Zone unterwegs

Quelle: Reuters Österreichische Polizei stoppt Raser – mit 135 Stundenkilometern in Tempo-50-Zone unterwegs (Symbolbild)

Mit Tempo 135 ist ein Österreicher im Dunkeln bei Schneefall auf einer nassen Straße durch eine Ortschaft mit Tempolimit 50 gerast. Vorher überholte er am Samstag kurz nach Mitternacht in einer Verbotszone bei einem waghalsigen Manöver zwei Autos, eines davon in einer unübersichtlichen Kurve.