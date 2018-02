Henker finden keine Vene: Todeskandidat kommt mit Stichwunden davon – Anwalt spricht von Folter

Mehrere Stichwunden an Beinen und Unterleib: Ein Henkersteam in einem Gefängnis im US-amerikanischen Bundesstaat Alabama hat einen misslungenen Hinrichtungsversuch verbuchen müssen, nachdem die Scharfrichter keine für eine Giftspritze geeignete Vene beim Insassen finden konnten. Der dennoch vorgenommene, erfolglose Hinrichtungsversuch führte dazu, dass der Häftling mit mehreren Stichwunden – aber immerhin lebendig – davonkam, was sein Anwalt nichtsdestotrotz als Folter bezeichnete.