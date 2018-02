Die positiven Seiten des negativen Denkens: Beschwerden und Depressionen führen zu mehr Erfolg

Quelle: www.globallookpress.com

Endlich gibt es Beweise, dass ständiges Nörgeln im Leben doch weiterhilft: Wissenschaftler von der University of Sheffield haben festgestellt, dass jammernde Personen, die sich über alles und jeden beschweren, viel seltener an schweren Depressionen leiden als ihre optimistischen Kollegen. Der so genannte verteidigende Pessimismus bewahrt ihre Psyche vor Außenreizen und hilft, sich auf der Arbeit zu konzentrieren.