Juso-Bundesvorsitzender Kühnert warnt SPD-Mitglieder vor GroKo-Zustimmung aus Angst

Quelle: www.globallookpress.com

Befürworter einer neuen großen Koalition innerhalb der SPD werben nach Ansicht des Juso-Bundesvorsitzenden Kevin Kühnert nicht mit Inhalten, sondern mit Ängsten. "Entscheidet nach Inhalten, macht es euch nicht leicht. Aber lasst euch nicht von Angst treiben in eurer Entscheidung", sagte der Wortführer der GroKo-Gegner am Freitag in München.