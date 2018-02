Florida: Polizist quittiert Dienst, weil er Schul-Massaker nicht verhindert hat

Quelle: Reuters © Reuters Menschen trauern an der High School in Parkland.

Der Polizist Scott Peterson hat seinen Dienst quittiert. Er war der zuständige Wachmann für die Schule in Parkland in Florida, wo am Mittwoch ein Teenager 17 seiner ehemaligen Mitschüler erschossen hatte.