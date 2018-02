Rund 2.000 Olympia-Helfer treten Dienst bei Winterspielen nicht an

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Von den tausenden freiwilligen Helfern der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang haben nach Angaben der Organisatoren mehr als 140 ihren Dienst quittiert. Sie hätten die Spiele verlassen, weil die Arbeit nicht ihren Vorstellungen entsprochen habe, sagte OK-Sprecherin Nancy Park am Montag. Obwohl sie ausgewählt worden seien, seien zudem nahezu 2.000 Volunteers erst gar nicht an ihren Arbeitsplätzen erschienen.