Lawrow warnt vor Spekulationen über getötete russische Bürger in Syrien

Quelle: Sputnik

Der russische Außenminister Sergei Lawrow hat vor Spekulationen über die in Syrien getöteten russischen Staatsbürger gewarnt. "Es gab bereits eine Erklärung zu diesem Thema. Meiner Meinung nach ist es genügend", sagte der Minister am Montag gegenüber Journalisten in Moskau. Lawrow betonte, dass Medienberichte über hunderte und Tausende Tote nur Spekulationsversuche über den Krieg in Syrien sind.